İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 502 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 693'e vaka sayısının da 1 milyon 200 bin 465'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 212'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 951 bin 860'a ulaştığı bilgisini verdi.