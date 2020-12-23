Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: E3 ülkeleri anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal etti

ran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif attığı bir tweette İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) tarafları arasında dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmeleri, "E3 ve AB'nin (Avrupa Birliği) nükleer anlaşmayı korumak için son şansı" olarak niteleyen Zarif, "E3, ABD'nin İranlılara verdiği telafisi imkansız zararların suçunu paylaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "2014-2019 İran ve AB'nin ticaret verileri, E3/AB'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Tarafların anlaşmadaki taahhütlerini uygulaması halinde İran'ın da anlaşmadaki taahhütlerine geri döneceğini belirten Zarif, şöyle devam etti:

"İran, ABD ve E3'ün kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ABD'nin anlaşmadan yasa dışı çekilmesine ve E3'ün (anlaşmadaki) açık ihlallerine yanıt olarak aldığı önlemleri, hızla tersine çevirecektir."

İran ile Afganistan arasındaki ilişkiler geliştiriliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran’ı ziyaret eden Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile görüştü.

Şemhani görüşmede İran’ın tüm komşu ülkelerle stratejik ilişkiler kurma politikasını açıklayarak, Afganistan’ın iki millet arasındaki pek çok ortaklıklar nedeniyle İran’ın dış politikasında önemli yeri olduğunu söyledi.

Haf-Herat demiryolu hattının hizmete açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şemhani, bu projenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve Afgan halkının refah ve ekonomik kalkınmasının güçlendirmesinde etkili bir rol oynamasını temenni etti.

İki ülkenin çeşitli konulardaki ortak tehdit ve çıkarlarına, özellikle bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğine değinen Şemhani, İran'ın meşru Afganistan hükümetine desteğini ve Tahran-Kabil arasında çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Şehit Fahrizade suikastı ile ilgili önemli ipuçları elde edildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, İran İstihbarat Bakanı ile yapılan toplantıda İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade suikastının çeşitli yönlerinin ele alındığını belitti.

Zünnur, İran güvenlik güçlerinin bu konuda önemli ipuçları elde ettiğini ve iyi sonuçlara vardığını bildirdi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 3'e, vaka sayısının da 1 milyon 170 bin 743'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 903 bin 998'e ulaştığı bilgisini verdi.