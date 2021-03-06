Bursa'nın İranlı voleybolcusunun korona testi negatif çıktı

Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor’un kadrosunda yer alan İranlı milli sporcu Amir Ghafour, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Macar pasör çaprazı Arpad Baroti’nin ayrılmasının ardından Amir Ghafour’u transfer etmişti.

1991 doğumlu milli oyuncu 202 cm boyunda.

İranlı milli voleybolcu, 2013'teki Asya Şampiyonası'nda turnuvanın "En İyi Smaçör"ü seçildi. Ayrıca "Asya'nın en iyi servis atan ismi" unvanını alan Ghafour, 2019'da İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile dünya şampiyonluğu ve İtalya şampiyonluğu yaşadı.