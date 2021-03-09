Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolar hibe desteği

Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 19 milyon dolar tutarında acil yardımda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlara finansal destek sağlanacak.

Bu kapsamda Japonya, Kızılhaç Uluslararası Komitesi, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) vasıtasıyla Arakanlı Müslümanlara 19 milyon dolar tutarında acil yardım desteği verecek.

Hibe kapsamında, Myanmar ve Bangladeş'teki 58 hastane ve sağlık kuruluşuna tıbbi ve sağlık ekipmanları tedariği ile iki ülkedeki 600 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılacak.

Kaynak: AA