İki önemli AB yetkilisi Türkiye'ye geliyor

Ankara-Brüksel hattında diplomasi trafiği hız kazanacak. Avrupa Birliği'nin iki kritik ismi yeni haftada Türkiye'de olacak.

25 Mart'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı çıktı. Ankara ile yeni döneme yeşil ışık yakıldı.

Beştepe'de önemli görüşme

Bu gelişmelerin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart'ta video konferans ile görüştüğü iki isimle Beştepe'de bir araya gelecek.

Kaynak: Yeni Asya