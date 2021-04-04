İngiltere'de protestolar sürüyor: 15 gözaltı

Avrupa'da sokak eylemlerinin sonu gelmek bilmiyor. İngiltere, o gösterileri kontrol altına almak için polişse geniş yetkiler veren yasa hazırlığında. Ama o yasa ters tepti. Göstericiler ülkenin başkenti Londra'da sabah saatlerinde sokaklara döküldü.

Küçük gruplar halinde başlayan protestolar, öğleden sonra geniş kitlelerin katılımıyla büyüdü.

Londra'da bulunan Hyde Park, Holborn ve Charging Cross yakınlarında binlerce kişi sokaklara dökülerek, sloganlar eşliğinde yürüdü. Polisin protestoculara müdahalesi üzerine bir grup protestocunun polise saldırması sonucu olaylarda tansiyon yükseldi.

15 kişi gözaltına alındı

Polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Göstericiler, yol kenarındaki çöp konteynerlerini devirdi. Dükkan camlarına taşla saldıran bir grup gösterici de yağma girişiminde bulundu. Polis, göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulunurken, 15 kişi gözaltına alındı.

Londra polisi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “Londra’nın merkezindeki operasyon icra aşamasına geçti ve gözaltılar yapılıyor” denildi.

Protestoların büyümesini engellemek için başkentte çok sayıda polis konuşlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Global