İran Donanması'na ambargo yapılmasını şaka olarak görüyoruz

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendirdi.

Tuğamiral Hanzadi, "Deniz Kuvvetleri'nin silah alımına ihtiyacı yok ve İran Donanması'a yönelik uygulanan yaptırımları bir şaka olarak görüyoruz. Bizim için silah ambargosunun kaldırılıp kaldırılmaması önemli değil, çünkü istediğimiz her türlü top, torpido ve su taşıtı yerli imkanlarla yaptık." dedi.

Tuğamiral Hanzadi, Deniz Kuvvetleri'nin silah satışı alanındaki durumuna dair sorulan soruya, "Bu konu Savunma Bakanlığı’nın ana hedefinde. Biz ürünün prototipini yaptıktan sonra Savunma Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Onlar isterse ürünümüzü seri üretim veya satışa hazırlayabilirler. Ürünlerimiz kalite ve cazip fiyat açısından yüksek seviyede ve yabancı modellerle rekabet etmekte başarılı olmaları mümkün." yanıtını verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a konvansiyonel silah ambargosunun süresi 18 Ekim'de doldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve 18 Ekim tarihi itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurmuştu.