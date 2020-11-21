İran donanmasına 'Şiraz' istihbarat gemisi eklenecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, ‘Şiraz’ istihbarat gemisinin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özel nitelikli bu yeni geminin altyapı tamamlanmıştır ve şu anda sistemlerini donatmaktayız. Bu gemiyi önümüzdeki yıl donanmaya eklemeyi öngörüyoruz” dedi.

Tuğamiral Hanzadi ayrıca, ‘Trimaran’ gemilerinin üretimi için yapılan hazırlıklarla ilgili olarak, “Ağırlığı 3 bin tonun üzerinde olan ve hücum kabiliyetine sahip olan bu geminin üretimi Deniz Kuvvetleri'nin gündeminde ve detaylı tasarımları da yapılmıştır” ifadesini kullandı.

Radar tespiti, telekomünikasyon ve sonar alanında gerekli yeteneklere sahip olan ‘Şiraz’ istihbarat gemisi elektromanyetik savaşta her türlü radyo dalgayı yayabiliyor.

Söz konusu gemi ilaveten, frekans bantlarını, radar ve radyo dalgalarının çeşitli parametrelerini ve düşmanın haberleşme sistemlerini tanımlama kabiliyetine sahiptir.