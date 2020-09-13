Yakında İran Silahlı Kuvvetleri'ne yeni İHA'lar eklenecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran Ordusu’nun son günlerde yaptığı 'Zülfikar-99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın başta Batı olmak üzere yabancı medya kuruluşlarına yansıdığını belirtti.

Tuğamiral Hanzadi, yakın gelecekte silahlı kuvvetlere son derece gelişmiş kabiliyetlere sahip olan İHA’lar sunulacağını duyurdu.

'Ebu Mehdi Mühendis' deniz seyir füzesinin tanıtılmasına değinen Tuğamiral Hanzadi, İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilen füzenin uzun menzilli olduğunu söyledi.

'Fatih' denizaltının sahip olduğu kabiliyetlere dikkati çeken Tuğamiral Hanzadi, "Profesyonel bir denizaltının taktik ve yeteneklerine sahip olan 'Fatih' denizaltı ağır ama daha küçük bir denizaltı ölçeğindedir. Okyanus tabanında gizlenebilme yeteneğine sahip olan bu denizaltı daha uzun mesafeler kattederek hedefi vurabilir" ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral ilaveten yerli yapım 'Cask-2' füzesinin denizden hedefleri vurabilecek gücüne sahip olduğunu bildirdi.

"İran'ın hedeflerini tehdit eden düşmanlar, zorbalıkla dünya sularına girmektedirler. Ancak yaklaşmaya cesaret edemedikleri tek İran İslam Cumhuriyeti'nin karasularıdır" diyen Tuğamiral Hanzadi,"Biz denizi sürekli bir alan olarak görüyoruz ve her türlü tehdide yanıt vermeye hazırız; Elbette, tüm alanlarda komşu ve dost ülkenin toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyoruz." şeklinde konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Perşembe günü "Ya Seyyidüş-Şüheda (a.s)" kodu ve "Savunma Gücünün Gölgesinde Sürdürülebilir Güvenlik" temasıyla Umman Denizi’nde “Zülfikar-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başlatmıştı.

