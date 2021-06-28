Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Sonsuza karar müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelere dair açıklamada bulunarak, "ABD'nin yok etmeye çalıştığı anlaşmayı sürdürme konusundaki kararlı bağlılığımız nedeniyle Viyana'da en aktif taraf olarak yer aldık. Orada taslakların çoğunu biz önerdik." dedi.

ABD'nin Trump'ın başarısız mirasından vazgeçmeye karar vermesi halinde bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Hatipzade, İran'ın sonsuza kadar müzakere etmeyeceğini belirtti.

Tahran ile UAEA arasındaki geçici anlaşma uzatılmadı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, UAEA ile Tahran arasındaki geçici anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Galibaf, "Ajans için verilen üç aylık süre tamamlandıktan sonra hiçbir şey yenilenmedi. Bundan sonra veriler Ajans’a sunulmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin elinde tutulacak. Meclisin ükleer yasası aynen uygulanıyor." dedi.

İran yeni yerli aşı 'Noora'yı tanıttı

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Noora" Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ile Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

Noora aşısının ilk dozu Bakiatullah Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Dr. Samadiniya'ya yapıldı.

İran'da son 24 saatteki korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 758 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 845'e vaka sayısı ise 3 milyon 167 bin 741'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 190'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 835 bin 633'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.