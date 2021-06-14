İran Donanması'na yeni yerli muhrip ‘Dena’ eklendi

İran’ın yerli yapım ‘Dena’ adlı muhribi ve ‘Şahin’ adlı mayın tarama gemisi, bugün sabah saatlerinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi ve diğer yetkililerin katlıdığı bir törende İran Donanması'nın güney filosuna eklendi.

Tamamen yerli imkanlarla üretilen ‘Dena’ adlı muhrip 1300 tondan fazla ağırlığa, 11 metre genişliğe, 94 metre uzunluğa sahiptir. Söz konusu muhrip denizlerde ve okyanuslarda uzun mesafeler kattedebiliyor ve her türlü hava, yüzey ve yer altı tehditlerini arama, tespit etme, gözlemleme ve yok etme yeteneğine sahiptir.

33 metre genişliğe, 11 metre uzunluğa ve 180 santimetre su alma yüksekliğine sahip olan ‘Şahin’ adlı mayın tarama gemisi de çeşitli deniz mayınlarını tespit etme ve etkisiz hale getirme kabiliyetine sahiptir.