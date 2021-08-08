İran, direnişin gerçek destekçisidir

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale Al Mayadeen kanalına verdiği demeçte, İran’ı direniş gruplarının gerçek 'destekçisi' olarak nitelendirdi.

Ziyad en-Nelahe, İran'ın Filistin halkına verdiği desteğin askeri ve mali boyutlarla sınırlı olmadığını belirterek, "İran, direniş gruplarının liderlerine özel bir saygı duymaktadır” dedi.

En-Nehale, “İran'ın direniş gruplarının liderlerini yeni cumhurbaşkanının yemin törenine davet etmesi, bu liderlerin İran’da sahip olduğu takdir ve saygıyı gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Ziyad en-Nehale, “İran ile diğer ülkeler arasındaki fark, Filistin halkı ile etkileşim kurması ve direniş hareketlerine destek sağlamasıdır" ifadesini kullandı.