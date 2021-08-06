İran Meclis Başkanı Galibaf, Azeri mevkidaşı ile görüştü

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ulusal Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakan yardımcısından oluşan üst düzey bir heyetin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacağını duyurmuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.