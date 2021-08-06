Yeni Cumhurbaşkanı Reisi, Neçirvan Barzani’yi kabul etti

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bugün IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiğini duyurdu.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti ile Irak arasındaki ilişkiler stratejik ve dostanedir." dedi.

İran’ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere Tahran’a giden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Cumhurbaşkanı Reisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.

IKBY heyetinde Parlamento Başkanı Rewaz Faiq, Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanı Pıştiwan Sadıq, Kültür ve Gençlik Bakanı Hamay Hama Said, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed yer alıyor.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.