Hamas'tan Siyonist İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre İslami Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Fevzi Burhum, işgal rejiminin her zamanki gibi Filistin halkının ve direnişinin sabrı ve sebatı karşısında uğradığı hayal kırıklığını ve çaresizliğini Gazze Şeridi’ne hava saldırıları düzenleyerek örtmeye çalıştığını söyledi.

Hamas sözcüsü Burhum, işgal ordusunun dün gece yarısından hemen önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili bu sabah yaptığı açıklamada, işgal ordusunun durumu yanlış değerlendirdiğini, Filistin halkının ve direnişinin mesajını görmezden geldiğini; göstericilere, gazetecilere ve çocuklara gerçek mermilerle ateş açtığını ve onlarca kişiyi yaraladığını belirtti.

Gazze Şeridi’nin büyük bir kararlılıkla yeniden Mescid-i Aksa’yı ve kutsal değerleri savunacağını gösterdiğini ifade eden Burhum, açtığı ateşin bir parçasının düşmanın kendisine de ulaştığını, Filistin halkının direnişiyle birlikte mutlaka zafer kazanacağını, ablukanın sona ereceğini dile getirdi.

İşgal ordusu dün gece yarısından önce Gazze Şeridi’ne hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde direnişe ait alanları hedef alan saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa’nın yakılışının 52’nci yıldönümü münasebetiyle Gazze’nin doğusunda “Kudüs’ün kılıcı kınına girmeyecek” sloganıyla düzenlenen gösterilere binlerce Filistinli katıldı.

İşgal güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu en az 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze’nin doğusunda sınır bölgesinde görevli bir işgal askeri de Gazze Şeridi’nden açılan ateş sonucu yaralandı.