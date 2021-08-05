Yaptırımları kaldırabilecek her türlü diplomatik planı destekliyoruz

Bugün İranlı ve yabancı konukların katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşen yemin töreninde görevine resmi şekilde başlayan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi burada yaptığı konuşmada, “İran’ın nükleer programı tamamen barışçıldır. İran İslam Cumhuriyeti, nükleer silahları yasal olarak yasaklıyor ve ülkenin savunma stratejisinde bunların yeri yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, baskı ve yaptırım politikasının İran milletini kalkınma hakkı da dahil olmak üzere yasal haklarını aramaktan alıkoymayacağını ifade etti.

Seyyid İbrahim Reisi, “İran halkına yönelik yaptırımlar kaldırılmalıdır. Biz bu hedefi gerçekleştirebilecek her türlü diplomatik planı destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Reisi, “İran, komşu ülkeleri ve milletleri akrabaları olarak görmekte ve dış politikasının en önemli ve temel önceliğini komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde görüyor” şeklinde konuştu.