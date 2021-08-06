İran Meclis Başkanı Türk mevkidaşı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberindeki heyetle görüştü.

Bu görüşmede Galibaf, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve “Türkiye’de çıkan orman yangınları endişe vericidir. Bu olayın en az hasarla son bulmasını temenni ediyorum.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasına atıfta bulunan Galibaf, “Katı yaptırımların uygulanması ve korona pandemisi, iki ülke arasındaki ticaret seviyesini önemli ölçüde düşürdü. Bu nedenle, iki ülke yetkilileri, önceki seviyeye daha hızlı şekilde geri dönmek için yakın işbirliğinin geliştirilmesine ve engellerin kaldırılmasına özen göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Galibaf, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bundan sonra parlamentolar arasındaki iş birliğimizi daha da ileri taşımalıyız. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi her alanda artırmalıyız.” diye konuştu.

Şentop da bu görüşmede, İran’daki seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve başarı mesajını Reisi'ye ilettiğini aktaran Şentop, "İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel bir kıymeti var. O nedenle ilişkilerin seviyesini her alanda yükseltmek görevimiz." dedi.

Görüşmede Afganistan'daki gelişmelere değinen Şentop, "Afganistan’daki siyasi istikrarsızlık ve göç sorunu İslam ülkelerinin ortak sorunu. Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor. Afganistan’da istikrarın sağlanması ve göç dalgasının durdurulması için iş birliğimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin önemine vurgu yapan Şentop, "Uluslararası parlamenter zeminlerde de beraberiz. PKK terör örgütü bölgesel bir tehdit. Bu bakımdan terör örgütlerine karşı iş birliğimizi daha da artırmalıyız." şeklinde konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.