Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: Azerbaycan ile ilişkilerin artması için büyük adımlar atacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Reisi, İran ile Azerbaycan milletleri arasındaki tarihi, kültürel ve dini ortaklıklara değinerek, “İki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerin seviyesini yeterli olarak görmüyoruz, karşılıklı ilişkilerin iki ülke lehine gelişmesi yönünde büyük adımlar atmaya kararlıyız.” dedi.

Tahran-Bakü ilişkilerinin geliştirilmesindeki mevcut kapasitelere işaret eden Reisi, “Teknik, mühendislik ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli İran firmaları Karabağ’ın yeniden inşa sürecine katılmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Türk mevkidaşı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün akşam TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile beraberindeki heyetle görüştü.

Bu görüşmede Galibaf, Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve “Türkiye’de çıkan orman yangınları endişe vericidir. Bu olayın en az hasarla son bulmasını temenni ediyorum.” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmasına atıfta bulunan Galibaf, “Katı yaptırımların uygulanması ve korona pandemisi, iki ülke arasındaki ticaret seviyesini önemli ölçüde düşürdü. Bu nedenle, iki ülke yetkilileri, önceki seviyeye daha hızlı şekilde geri dönmek için yakın işbirliğinin geliştirilmesine ve engellerin kaldırılmasına özen göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Galibaf, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bundan sonra parlamentolar arasındaki iş birliğimizi daha da ileri taşımalıyız. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi her alanda artırmalıyız.” diye konuştu.

İran’dan Siyonist Rejim’e sert yanıt: Bizi sınamayın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim’in İran’ı vurma tehdidine yanıt verdi.

Siyonist Rejim'in yine de uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini ve utanmadan İran'ı askeri eylemle tehdit etiiğini belirten Hatipzade, "Bu tür kötü niyetli davranışlar, Batı'nın (rejime) körü körüne desteğinden kaynaklanmaktadır.

İran'a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim, kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Bizi sınamayın." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Galibaf, Azeri mevkidaşı ile görüştü

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ulusal Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakan yardımcısından oluşan üst düzey bir heyetin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacağını duyurmuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 458 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 34 bin 913 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 93 bin 86'ya vaka sayısı ise 4 milyon 92 bin 671'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 279'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 492 bin 468'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.