İtalya, Portekiz ve Belçika'dan Reisi'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo gönderdiği ayrı ayrı kutlama mesajnda İbrahim Reisi'ye başarılar diledi.

Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Sırbistan ve İsviçre de dahil olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Auetullah İbrahim Reisi için tebrik mesajı yollamıştı.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, dün İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.