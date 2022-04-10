Ünlü Türk şef Burak Mescid-i Aksa’da

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden ünlü Türk aşçı Burak Özdemir Filistinliler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Burada açıklamada bulunan ünlü şef, Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu ve işgalci rejimin Filistin topraklarındaki varlığını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Şef Burak, “Ben bir Filistinliyim ve yıllardır Filistin ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi hayal ederdim, çünkü burayı kendi vatanım olarak görüyorum." dedi.

Ünlü Türk şef, mübarek Ramazan ayının ilk Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.