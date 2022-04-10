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10 Nis 2022 18:01

Ünlü Türk şef Burak Mescid-i Aksa’da

Ünlü Türk şef Burak Mescid-i Aksa’da

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden ünlü Türk aşçı Burak Özdemir Filistinliler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden ünlü Türk aşçı Burak Özdemir Filistinliler  tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Burada açıklamada bulunan ünlü şef, Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu ve işgalci rejimin Filistin topraklarındaki varlığını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Şef Burak, “Ben bir Filistinliyim ve yıllardır Filistin ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi hayal ederdim, çünkü burayı kendi vatanım olarak görüyorum." dedi.

Ünlü Türk şef, mübarek Ramazan ayının ilk Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

News Code 1901442
https://tr.mehrnews.com/news/1901442/

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