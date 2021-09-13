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13 Eyl 2021 10:53

Irak Başbakanı'ndan İmam Rıza (a.s) türbesine ziyaret

Irak Başbakanı'ndan İmam Rıza (a.s) türbesine ziyaret

Üst düzey resmi temaslar için İran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Meşhed kentine dini ziyarette bulundu.

Üst düzey resmi temaslar için İran'a gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Meşhed kentine dini ziyarette bulundu. 

Bu sabah saatlerinde Şehit Haşiminejad Havalimanı'na gelen Başbakan Kazımi'yi Horasan Rezevi Valisi karşıladı.

Mustafa el-Kazımi ile beraberindeki heyet ardından İmam Rıza'nın (a.s) kutsal türbesini ziyaret etti.

Irak Başbakanı dün geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.

News Code 1897167
https://tr.mehrnews.com/news/1897167/

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