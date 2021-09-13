İran'dan Hazar Denizi'ndeki ortak tatbikata tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi Tacikistan'a gidecek

Hatipzade, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a gideceğini duyurdu.

İran ve Irak'ın vize kararı

İran ve Irak arasında vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma hakkında Hatipzade, "Bu konu uçak seferleri için geçerli ve uygulama işlemi önümüzdeki günlerde yapılacaktır." dedi.

Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretine atıfta bulunan Hatipzade, "Tahran'da iyi görüşmeler yapıldı ve ticari ile ekonomik konular ele alındı." ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyareti

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretini "başarılı" olarak nitelendridi ve Sayın Grossi'nin UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından tekrar İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sürecini takip ediyoruz

Hatipzade, yakında yapılması planlanan UAEA Yönetim Kurulu toplantısı sürecini de yakından takip ettiklerini söyledi.

Afganistan meselesi

Afganistan'da kardeş katlimına giden yol doğru bulmadıklarını belirten Hatipzade, "Afganistan'ın geleceğinde halkın iradesini ve dış müdahalenin olmamasını vurguluyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Afganistan Yüksek Kurulu' kuruldu." açıklamasında bulundu.

Taliban'ın İran'a gönderdiği davet ile ilgili olarak Said Hatipzade, "Bunun hakkında konuşmak için çok erken. İlk önce Afganistan'ın gelecekteki hükümetinin oluşumunu görmeliyiz. Ardından diğer konulara karar vermemiz gerekiyor. Taliban'ın eylemlerine göre onların talebine ve davetine karar veririz." diye konuştu.

İran'dan Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatına tepki

Türkiye ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemesine tepki gösteren İranlı yetkili, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme bu konuya açıklık getirmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Hazar'a kıyıdaş devletler arasında sağlanan anlaşmaya göre kıyıdaş beş ülke dışında Hazar Denizi'nde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda inceleniyor." şeklinde konuştu.