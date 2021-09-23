İsrail güçleri Filistinli bir gazeteciyi yaraladı

Filistin Basın Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Filistinli foto muhabiri Nasır Eştiyye'nin Nablus'un Deyr el-Hatab köyünde Siyonist Rejim güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.

Sendika, Deyr el-Hatab köyünde Siyonist Rejimin gazetecilere saldırısını kınadı.

Bir başka basın kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Siyonist Rejim güçleri dün akşam Deyr el-Hatab köyüne düzenlediği baskın sırasında gerçek ve plastik mermilerle ateş açtı, gaz ve ses bombaları kullandı.

Bu durum karşısında Filistinli gençler ile Siyonist Rejim güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Siyonist Rejim İsrail güçleri, Batı Şeria'daki belde ve kentlere sık sık düzenlediği baskınlarda, güvenlik açısından arandıkları gerekçesiyle Filistin vatandaşlarını gözaltına alıyor.