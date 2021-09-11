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11 Eyl 2021 10:53

İşgal rejiminin hapishanesinden kaçan 6 Filistinliden ikisi yakalandı

İşgal rejiminin hapishanesinden kaçan 6 Filistinliden ikisi yakalandı

4 gün önce Gilboa hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisi işgal rejimi tarafındna Nasıra kenti kırsalında yakalandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, işgal rejimi 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (Mount Precipice) çevresinde yakalandığını duyurdu.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Filistin basınında yer alan haberlere göre, yakalanan iki kişinin Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Mahmud Kadri ile Mahmud Abdullah el-Arıda olduğunu duyurdu.

6 Eylül'de  kaçmışlardı

Filistinli 6 tutsak 6 Eylül sabahı, Siyonit İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.
 

News Code 1897113
https://tr.mehrnews.com/news/1897113/

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