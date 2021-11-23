Tahran’daki 'Negarestan' müze bahçesine kısa bir yolculuk

Müze bahçeler tarihi ve değerli eserler ve nesneleri barındırmalarının yanı sıra dinlenmek ve doğadan keyif almak için de mükemmel bir imkan sunan mekanlardırlar. İşte İran'daki bu tür müze bahçelerinden biri de Negarestan müze bahçesidir.

Negarestan müzesinin bahçesi, Tahran'ın eski ve dikkat çekici binalarından biridir.

Bu kompleks 1807 yılında Fethalişah Kaçar tarafından inşa edilmiştir. Fethalişah Kaçar bu mekanı yazlık ikametgah olarak kullanmıştır.

Bu güzel bahçede, mimari, tarihi ve sanatsal açıdan çok değerli iki güzel bina bulunmaktadır. Bu iki binada toplam 64 oda, dört salon ve kütüphane bulunmaktadır.

Negarestan müze bahçesi, İran bahçelerinin mimarisine sahip özel ve çok güzel bir bahçede yer almaktadır.

Negarestan müze bahçesinde bulunan binalar ayna işlemeleri, güzel desenler, alçı işlemeleri ve kandiller ile süslenmiştir.

Bu müze bahçenin adı Negarestan, minyatür anlamına gelir. Bu mekandaki binalarda bulunan Fethalişah'a ait resimler ve minyatür eserlerinden dolayı bu adlandırma yapılmıştır.

Bahçenin avlusunda İranlı büyük şahsiyetler, edebiyatçılar ve tanınmış isimlerden büstler sergilenmektedir. Bu büstlerden en dikkat çekicisi ise büyük İranlı şair Ebulkasım Firdevsi'nin tunçtan yapılmış büstüdür.

Bu tarihi bahçenin dönüm noktalarından biri, İran için sayısız çaba sarf eden birçok ünlü ve yazarı görmüş olmasıdır.

Yarım asırdan fazla bir süre içerisinde Melik-uş Şuara Bahar, Ali Ekber Dehhoda, Bediüzzaman Foruzanfer, Said Nefisi, Ebrahim Purdavud, Golamhüseyn Sıddiki, Perviz Hanleri, Muhammed Moin, Muhammed Ebrahim Bastani Parizi, Mahmud Hesabi ve birçok bilgin, edebiyatçı ve sanatçı bu müzede tanıtılmıştır.

Bu müze bahçenin tanık olduğu bir diğer tarihi olay da bu bahçede uzun yıllardır faaliyet gösteren bir sanat okulunun varlığıdır.

Negarestan Müzesi'nin bahçesinin en güzel bölümlerinden biri de halı bölümüdür. Bu bölümde Golamali Melul tarafından bu müzeye bağışlanan ve hediye edilen değerli halı koleksiyonu bulunmaktadır.

Negarestan müze bahçesinin başka bölümleri ise, Fethullah Ebad'ın resimleri salonu, fayanslar salonu, ve Melik-uş Şuara-yı Bahar eserleri salonudur.

Kaynak: Parstoday