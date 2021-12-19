Geçsaran Antropoloji Müzesi'ne minik bir yolculuk

İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinin güneybatısında yer alan Geçsaran kenti, zengin petrol rezevleri nedeniyle ülkenin en önemli petrol çıkarma yerlerinden biridi.

Hayri Muhammed Han köprüsü, Baba Kalan Kalesi, Han Avaz Safevi Kervansarayı, Kühne Aru kalesi Geçsaran kentinin İslam öncesi dönemine ait turistik yerlerdir.

Bu kentteki gezilecek yerlerden biri de Geçsaran Antropoloji Müzesi’dir.

Bu müzede taş, çömlek, ahşap, bakır gibi tarihi objelerin yanı sıra şehrin insanlarının kültürel zenginliğini gösteren çok sayıda tarihi obje yer almaktadır.

Geçsaran Antropoloji Müzesi'ndeki tarihi objeler ve belgeler, 300'den 700 yıl öncesine kadar farklı tarihsel bir döneme aittir.