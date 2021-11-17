Nasır el-Mülk Camii renk cümbüşü ile herkesi hayran ediyor

Şiraz kenti İran’ın en çok turist çeken kentlerinden biri olarak birçok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır.

Şiraz’ın en ünlü turistik yerlerinden biri Nasır el-Mülk Camii’dir.

Sabah güneşin doğuşuyla birlikte caminin içinde ışık ve renklerin dans ettiği herkesi büyülüyor.

Şiraz'ın en güzel camilerinden olan Nasır el-Mülk Camii’nin tarihi Kaçarlar dönemine uzanıyor.

Camii, iç mimarisinde pembe renkli fayansların kullanılması nedeniyle popüler kültürde “Pembe Cami” olarak bilinmektedi.

Rengarenk camları ve iç dizaynı ile ortaya çıkan bu güzellikleri nedeniyle dünyanın en renki camisi olarak tanınmaktadır.

Nasır el-Mülk Camii, Şiraz'ın en popüler turistik yerlerinden biri olup, yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet görmektedir.

Camii, Kaçar hanedanının büyük adamlarından Nasır el-Mülk lakaplı Mirza Hasan Ali’nin emri ile 1876-1888 yılları arasında inşa edilmiştir.

Caminin mimarisini de Muhammed Hasan Mimar üstlenmiştir.

Günümüzde cami Nasır el Mülk Yardımlaşma Vakfı tarafından koruma altındadır ve halen kullanılmaktadır.

Renk cümbüşü ve ince sanatıyla hayranlık uyandıran caminin tasarımında eski Türk Uygarlıkları ile Osmanlı ve Fars sanatlarının da etkisi bulunuyor.

Camii, kuzey tarafında yer alan geniş bir avluya sahiptir. Bu değerli koleksiyon, her birinde mimarlık sanatının bulunduğu birkaç farklı bölüme sahiptir.

Nasır el-Mülk Camii, 1979 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır.