  1. Turizm
12 Kas 2021 21:49

Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Tarihi ve güzel bir dokuya sahip çiçekler şehri olarak bilinen Kaşan kenti, Eminoddule Kervansarayı da dahil olmak üzere birçok tarihi eseri içinde barındırarak her yıl birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Tarihi ve güzel bir dokuya sahip çiçekler şehri olarak bilinen Kaşan kenti, İran’ın en çok turist çeken kentlerinden biridir.

Her yıl gül suyu üretimi sezonunda birçok turist bu kenti seyahat eder.

Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Bu güzel şehirde birçok turistik yer bulunmaktadır. Bunlardan biri de Eminoddule Kervansarayıdır.

Bu kervansay iki büyük ahşap kapı ile Kaşan'ın ana çarşısına bağlanmaktadır.

Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Eminoddule Kervansarayı’nın tasarımı Ali Meryem Kaşani tarafından yapılmıştır.

Kervansarayın tavanı renkli tuğla ve seramiklerle çok sanatsal bir şekilde dekore edilmiştir.

Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Etrafı hücrelerle kaplı geniş bir orta alana sahip bu uzun ve geniş tarihi kervansaray Eminoddule lakaplı Ferruh Han Gaffari tarafından Kaçarlar döneminde yapılmıştır.

Eminoddule Kervansarayı 1974 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır.

News Code 1898477
https://tr.mehrnews.com/news/1898477/

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