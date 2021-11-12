Kaşan'daki Eminoddule Kervansarayı'na minik bir yolculuk

Tarihi ve güzel bir dokuya sahip çiçekler şehri olarak bilinen Kaşan kenti, İran’ın en çok turist çeken kentlerinden biridir.

Her yıl gül suyu üretimi sezonunda birçok turist bu kenti seyahat eder.

Bu güzel şehirde birçok turistik yer bulunmaktadır. Bunlardan biri de Eminoddule Kervansarayıdır.

Bu kervansay iki büyük ahşap kapı ile Kaşan'ın ana çarşısına bağlanmaktadır.

Eminoddule Kervansarayı’nın tasarımı Ali Meryem Kaşani tarafından yapılmıştır.

Kervansarayın tavanı renkli tuğla ve seramiklerle çok sanatsal bir şekilde dekore edilmiştir.

Etrafı hücrelerle kaplı geniş bir orta alana sahip bu uzun ve geniş tarihi kervansaray Eminoddule lakaplı Ferruh Han Gaffari tarafından Kaçarlar döneminde yapılmıştır.

Eminoddule Kervansarayı 1974 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınmıştır.