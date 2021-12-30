Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Eskiden Tahran’ın Şemiranat Şehristanı'na bağlı bir köy olan Tecriş, günümüzde Tahran şehrinin bir parçası durumundadır.

Tecriş Çarşısı, Tahran’ın en en ticari turistik noktası olarak şehrin görülmeye değer yerlerinden biridir.

Bu çarşı tarihi Tecriş mahallesinin ortasında ve İmamzade Salih Türbesi’nin yakınında yer almaktadır.

Tahran’daki en ünlü eski çarşılarından biri olan Tecriş Çarşısı başkente seyahat eden birçok yerli ve yabancı turistin mutlaka uğradığı yerlerden biridi.

Bu çarşının eski mimarisinin yanı sıra çarşıdaki rengarenk yemeklerin güzelliği gezginler için olağanüstü çekicidir.

Tecriş Çarşısı sonsuz bir tazelikle düzenlenmiş yiyeceklerin, sebzelerin ve meyvelerin sergilendiği bir çarşıdır. Ayrıca çarşıda çini, kaşmir ve bakır kaplar gibi hedyelik eşyalar da bulunmaktadır.