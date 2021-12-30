  1. Turizm
30 Ara 2021 20:50

Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Tahran’daki en ünlü eski çarşılarından biri olan Tecriş Çarşısı başkente seyahat eden birçok yerli ve yabancı turistin mutlaka uğradığı yerlerden biridi.

Eskiden Tahran’ın Şemiranat Şehristanı'na bağlı bir köy olan Tecriş, günümüzde Tahran şehrinin bir parçası durumundadır.

Tecriş Çarşısı, Tahran’ın en en ticari turistik noktası olarak şehrin görülmeye değer yerlerinden biridir.

Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Bu çarşı tarihi Tecriş mahallesinin ortasında ve İmamzade Salih Türbesi’nin yakınında yer almaktadır.

Tahran’daki en ünlü eski çarşılarından biri olan Tecriş Çarşısı başkente seyahat eden birçok yerli ve yabancı turistin mutlaka uğradığı yerlerden biridi.

Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Bu çarşının eski mimarisinin yanı sıra çarşıdaki rengarenk yemeklerin güzelliği gezginler için olağanüstü çekicidir.

Tahran'daki eski Tecriş Çarşısı

Tecriş Çarşısı sonsuz bir tazelikle düzenlenmiş yiyeceklerin, sebzelerin ve meyvelerin sergilendiği bir çarşıdır. Ayrıca çarşıda çini, kaşmir ve bakır kaplar gibi hedyelik eşyalar da bulunmaktadır.

News Code 1899522
https://tr.mehrnews.com/news/1899522/

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