  1. Turizm
13 Kas 2021 19:23

Tahranlıların uğrak noktası; İran Ulusal Botanik Bahçesi

Tahranlıların uğrak noktası; İran Ulusal Botanik Bahçesi

Başkent Tahran’da yer alan “İran Ulusal Botanik Bahçesi” Ortadoğu’nun en büyük botanik bahçesi ve dünyanın en iyi 10 botanik bahçesinden biridir.

Başkent Tahran’da yer alan “İran Ulusal Botanik Bahçesi” Ortadoğu’nun en büyük botanik bahçesi ve dünyanın en iyi 10 botanik bahçesinden biridir.

Bahçenin peysaj tasarımı ve inşaatı 1969 yılında yerli ve bazı yabancı uzmanların işbirliğiyle başlatıldı.

Tahranlıların uğrak noktası; İran Ulusal Botanik Bahçesi

Yüzölçümü yaklaşık 150 hektar olan bahçe, “Tahran Botanik Bahçesi” olarak da tanınmaktadır.

Yarı kurak bir iklime sahip olan “İran Ulusal Botanik Bahçesi”nde yerli ve yabancı bitkiler açık havada ve seralarda yetiştirilir.

Tahranlıların uğrak noktası; İran Ulusal Botanik Bahçesi

“İran Ulusal Botanik Bahçesi” günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için bir kaçamak imkanı sunmakla kalmıyor aynı zamanda ziyaretçilerini doğal yaşam ve tabiatın güzellikleriyle de buluşturuyor.

Tahranlıların da uğrak nokrası haline gelen bahçede birbirinden farklı 20'den fazla doğal yaşam alanı ve 4 binin üzerinde bitki çeşidi mevcuttur.

Tahranlıların uğrak noktası; İran Ulusal Botanik Bahçesi

Burada İran’ın Zagros, Elburz ve Hirkani ormanlarının yanı sıra Kafkaslar, Amerika, Himalaya ve dünyanın diğer bölgelerinden getirilerek üretilen farklı bitki ve ağaç türleri bulunuyor.

News Code 1898503
https://tr.mehrnews.com/news/1898503/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler