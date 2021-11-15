Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

İran’ın Kum kenti, bütün mevsimlerde ülkenin dört bir yanından çok sayıda turist ve gezgine ev sahipliği yapmaktadır.

Kum, turistler arasında genellikle tek dini cazibe merkezi olarak Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) türbesi ve Cemkeran Camii ile tanınsa bile bu kentte görülmeye değer bazı tarihi ve mezhebi yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hıdır Peygamber Dağı’dır.

Hıdır Peygamber Dağı Kum kentinin 6 kilometre uzaklığında yer alıyor.

Rivayetlere göre iki nedenden dolayı bu dağa Hıdır Peygamber Dağı ismi verilmiştir:

Birincisi, bazıları bu dağın Hz.Hıdır Peygamber’in ibadet yeri olduğuna inanıyor.

İkincisi ise, bazıları bu bölgenin toprağı ve kayalarının yeşil olduğu ve Hıdır kelimesinin yeşil anlamına geldiği için burayı Hıdır Peygamber Dağı olarak adlandırmaktadır.

Cemkeran Camii bu dağın yakınında bulunmaktadır.