  1. Turizm
15 Kas 2021 19:26

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

Kum kentindeki "Hıdır Peygamber Dağı", Hz. Fatıma-ı Masume'nin (a.s) türbesi ve Cemkeran Camii ile birlikte bu kentin görülmeye değer yerlerinden biridir.

İran’ın Kum kenti, bütün mevsimlerde ülkenin dört bir yanından çok sayıda turist ve gezgine ev sahipliği yapmaktadır.

Kum, turistler arasında genellikle tek dini cazibe merkezi olarak Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) türbesi ve Cemkeran Camii ile tanınsa bile bu kentte görülmeye değer bazı tarihi ve mezhebi yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hıdır Peygamber Dağı’dır.

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

Hıdır Peygamber Dağı Kum kentinin 6 kilometre uzaklığında yer alıyor.

Rivayetlere göre iki nedenden dolayı bu dağa Hıdır Peygamber Dağı ismi verilmiştir:

Birincisi, bazıları bu dağın Hz.Hıdır Peygamber’in ibadet yeri olduğuna inanıyor.

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

İkincisi ise, bazıları bu bölgenin toprağı ve kayalarının yeşil olduğu ve Hıdır kelimesinin yeşil anlamına geldiği için burayı Hıdır Peygamber Dağı olarak adlandırmaktadır.

Cemkeran Camii bu dağın yakınında bulunmaktadır.

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

Kum kentinde Hıdır Peygamber adına bir dağ

News Code 1898527
https://tr.mehrnews.com/news/1898527/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler