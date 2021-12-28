Kale Rudhan; İran'ın bin basamaklı kalesi

İran’ın kuzeyi her yıl ülkenin dört bir yanından gezginleri ağırlayan turistik yerlerden biridir.

Kale Rudhan da İran’ın en ünlü ve en sağlam kalelerinden biri olarak ülkenin kuzey kısmında yer almaktadır.

İran'ın en büyük tuğla kalelerinden biri olan Kale Rudhan, Fumen şehrinin ormanlık tepelerinde ve yükselen ağaçların arasında yer alıyor.

1975 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesine alınan kale ilk kez 1830 yılında Alexander Shudzko Khechko adlı Polonyalı bir araştırmacı tarafından keşfedilmiştir.

Kalenin adı Dej Rudgan veya Rudgan nehrinin kenarında yer alması için zamanla Kale Rudhan’a dönüşmüştür.

Ruhdan Farsça sözcük olan Rudhane’nin (Nehir) kısaltılmış şeklidir ve Kale Rudhan da nehir kenarında bir kale anlamına gelmektedir.

Kale Rudhan için aynı zamanda "Hezar Pele Hesami", "Segsar" ve "Segsal" isimleri kullanılmaktadır.

Nehirlerin ve bol ormanların varlığı bu kaleyi olağanüstü bir savunma ve askeri konuma getirmiştir.

Kalenin yapısında kullanılan tuğla, taş, ahşap, harç ve kireç bu kalenin askeri açıdan önemli olmasının nedenlerinden biridir.

Kale Rudhan’ın özel coğrafi konumu ve mimari tipi ile birlikte sağlam malzeme kullanımı, Kaleyi düşman ordusu için aşılmaz bir kale haline getirmiştir.

Kalenin Hezar Pele Kalesi de olarak adlandırılmasının nedeni ona erişmek için birçok basamağın varlığıymış. Geçmişte bu kale yaklaşık 930 basamağa sahip olurken şu anda yaklaşık bin 600 basamağa sahiptir.

Bahar ve sonbahar mevsimleri bu kaleyi görmek için en uygun zamandır.