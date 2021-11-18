Tahran’daki “Zaman Müzesi” ile geçmişe yolculuk

Şehirler tarihlerini, kültürlerini ya da topraklarından geçenlerden kendilerine kalanları müzelerinde toplar ve gururla sergilerler. Diğer bir deyişle müzeler şehrin hüviyetidir.

Çok sayıda müzeyi içinde barındıran Tahran’da mutlaka vakit ayırmak gereken yerlerden biri de Zaman Müzesi’dir.

Tahran’ın Zafaraniye semtinde bulunan “Zaman Müzesi” şehrin en papüler müzelerinden biridir.

İki katlı bina 5 hektarlık bir alana sahip bir bahçe içinde yer almaktadır. Bu bahçe Kaçar dönemine kadar uzanıyor.

Bahçenin ortasında inşa edilen alçı, ayna ve mokarnas işi ile süslenen müze, saat vezamana ait elimizde bulunan somut objelerin çekici bir koleksiyonu olurken aynı zamanda İran sanatı ve mimarisinin güzel bir görüntüsüdür.

Müzenin birinci katında çeşitli duvar saatleri, , stand saatleri sergilenmektedir.

Bu saatlerin bazıları 18. Yüzyıla ve XIV. Louis dönemine kadar uzanmaktadır. Bazıları ise 19. ve 20. Yüzyıla uzanıyor.

Nasıreddin Şah Kaçar’ın da güneş saati bu müzede gözler önüne serilmektedir.

Müzede yerli yapım saatlerle birlikte Fransa, İsviçre, İngiltere ve Almanya yapımı saatler bulunmaktadır.

Müzenin ikinci katında ise kol saatleri, çalar saatler ve takvimler sergilenmiştir.

Bunun yanı sıra Profesör Hesabi ve Davud Reşidi gibi birçok ünlünün saatlerini de bu müzede görmek mümkün.

Müzenin bu katında ayrıca bazı eski fosiller ve madeni paralar da görülmektedir.