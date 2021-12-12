Ayetullah Hamanei: Olaylar olduğu gibi anlatılmalı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Zeynep'in (sa) veladet yıldönümü ve hemşireler günü münasebetiyle bir grup hemşire ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, Hz. Zeynep (sa) hakkında, "Hz. Zeynep (sa) tarih boyunca kadınların kapasitesi ile akıl ve düşünce gücünü tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

İslam Devrimi Lideri, İran halkının çektiği acılar ile ülkeye uygulanan tıbbi ilaçlar ambargosu konusunda istikbar güçlerinin mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu gerçekler göz önüne alındığında, büyük bir özveri ile çalışan hemşireler, hastalar ile yakınlarını mutlu ederken aslında istikbar güçleri ile mücadele etmektedir. Bunlar, hemşirelerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Devim Lideri, Sağlık Bakanı, sağlık çakışanları ve hemşirelerin koronavirüs salgını ile mücadeledeki rolünü takdir etti.

Son 42 yılda yaşanan olaylar, toplumun gerçekleri, İslam devriminin tarihi, kutsal savunma ve çeşitli olayların olduğu gibi kamuoyuna aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Eğer gerçekler anlatılmazsa, olaylar düşman medyası tarafından çarpıtılarak yayınlanır ve onlar yalan haberlerle zalim ile mazlumun yerini değiştirip sürekli düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalışır." diye konuştu.