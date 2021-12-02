Devrim Lideri'nden "Şehitler Kongresi"ne önemli mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin 21 Kasım’da İlam Eyaleti Şehitleri Kongresi üylelerine verdiği tavsiyeler bugün düzenlenen konferansta okundu.

21 Kasım’da gerçekleşen görüşmede İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, “İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, bu anma törenlerinde şehitlerin mesajını duyunca, onların bize sağladığı güvenlikten kendilerini daha sorumlu hissetmelidir. Herkes kendi sorumlu hissetmeli. Unutmayalım ki, hiçbir millet çaba sarfetmeden ve Allah yolunda mücadele etmeden ve pekçok zorluğa katlanmadan bir yere varamaz. Şimdi bizim için bazı zorluklar var ancak bu zorluklara katlanmak inşallah İran milletini zirveye çıkaracaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei, "İlam eyaleti Kutsal Savunma Dönemi’nde sağlam bir kale idi. Bu eyaletin bazı şehirleri ve bazı bölgeleri bir süre kötü münafıklar tarafından ele geçirilirse de bir dağ gibi Saddam düşmanı karşısında durdu." ifadelerinde bulundu.