Almanya'da Türkiye'nin casusluk faaliyetleri arttı

Almanya'da Federal Başsavcılığın Almanya'da yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleriyle ilgili olarak açtığı soruşturmaların sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Welt gazetesinde Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırılan haberde, özellikle Türkiye adına yapılan casusluk faaliyetlerinde artış olduğu önü sürüldü.

Gazetenin haberinde, Başsavcılığın 2020 yılında 14 soruşturma açarken 2021'de yabancı casusluk eylemlerine ilişkin 22 soruşturma başlattığı belirtildi. Son iki yıl içinde açılan soruşturmalardan 10'unun Türkiye'nin gizli servisi Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) bağlantılı olduğuna işaret eden Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, soruşturmalardan 4'ünün 2020'de, 6'sının da 2021'de açıldığını söyledi.

Dağdelen: Ankara'ya daha fazla baskı uygulanmalı

DW Türkçe'deki habere göre, geçen yılki soruşturmalardan ikisinin takipsizlikle sonuçlandığını ve yürütülen soruşturmalarla ilgili şimdiye kadar bir dava açılmadığını da kaydeden Dağdelen, Alman hükümetini bu konuda eylemsizlikle suçladı. "Federal hükümetin Erdoğan'ın Almanya'daki ağını çökertmekle bir ilgisinin olmadığı açık" diyen Dağdelen, yeni Alman hükümetinden Ankara'ya daha fazla baskı uygulamasını istedi.