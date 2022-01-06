Ahmet Takan: Sarayda matem havası var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelen iki ayrı anketin sonuçlarını Ahmet Takan bugünkü köşe yazısında açıkladı. Takan Erdoğan'ın masasındaki iki ayrı anketin sonuçlarının Cumhur İttifakı için iç açıcı sonuçlar içermediğini yazdı.

"Matem havası var"

"Dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışayım: Sarayda adeta matem havası var… En yeni ekonomi paketi ile Tayyip Erdoğan bir kumar oynadı ama görünen o ki, tutmadı. Üstelik, ‘Doları bir gecede yere seren milli kahraman Tayyip Erdoğan’ masalı da halkta karşılık bulmadı. Nereden mi biliyorum?.." diye soran Takan, şöyle cevap verdi:

"Sarayın son yaptırdığı çok özel ve çok gizli anketlerden… Geçtiğimiz Pazartesi günü, Tayyip Erdoğan’ın masasına son yapılan iki ayrı anketin sonuçları gelir… Birinde AKP+ MHP ittifakının oy oranı yüze 36, diğerinde ise yüzde 38’dir. AKP’nin kendi oyları yüzde 30-32 civarında, MHP’nin oyları ise yüzde 6 civarındadır. Tayyip Erdoğan’ın kendi kişisel destek oranı ise yüzde 40’lar da seyrediyormuş… Açıkladığı en yeni ekonomi programının halkta büyük destek bulacağına inanan Erdoğan, anket sonuçlarına epey hiddetlenir, etrafındakileri de bir güzel fırçalar…"

Erdoğan'ın salı günü yaptığı konuşmasının perde arkasında bu anketlerin olduğunu söyleyen Takan, "“Ya herro ya merro" mu dedi?.. başlıklı yazısını şöyle sürdürdü:

"Saray kaynaklarımın anlattıklarına göre, Erdoğan’a gelip de son ekonomik programın riskli olduğunu anlatmaya çalışanlar da huzurdan kovuluyormuş!.. Sandıkta artık kazanamayacağını net olarak gören Tayyip Erdoğan, ‘Ya herro ya merro’ mu dedi?.. İşin o kısmını siyaset uzmanlarına bırakıyorum… Ankara kulislerindeki hava o ki; Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli daha da sertleşecek… Sadece en demokratik ve anayasal hakkını kullanarak fikirlerini ifade etmesi yüzünden evinin önünde sokak zibidilerinin saldırdığı bir gazeteci olarak çok net soracağım; demokratik yoldan iktidar değişimi nasıl olacak Eğer devlet gücünü elinden tutanlar, açıktan millet üzerine sopa sallamaya başladılarsa ülke acıklının da ötesinde bir hal aldı demektir. Sözün bittiği yerdeyiz.