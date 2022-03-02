İran, ABD ve İsrail'i provokatif eylemlerine karşı uyardı

ABD'li senatör Graham işgal altındaki Filistin’e yaptığı ziyareti sırasında Siyonist Rejim medyasına verdiği mülakatta bu rejimin elebaşılarını İranlı nükleer bilimcilere daha fazla suikast düzenlemelerini tavsiye etti.

İran’ın BM daimi temsilciliği BM güvenlik konseyine gönderdiği bir mektupta, Siyonist Rejim'i İranlı nükleer bilim adamlarına karşı daha fazla suikast düzenlemeye çağıran ABD'li senatör Lindsey Graham'ın sözlerine itiraz etti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist Rejim'e İranlı nükleer bilimcilere karşı terör saldırıları yapma yönünde yeşil ışık yakma anlamına gelen bu kışkırtıcı ve nefret uyandıran sözler, ABD'nin uluslararası yükümlülüklerinin özellikle de ülkeleri terör eylemlerine teşvik etmekten men eden ve onların her türlü terör faaliyetine destek vermemelerini vurgulayan BM kararlarının açık ihlalidir.

“Siyonist Rejimin son yıllarda birkaç İranlı nükleer bilim adamında korkakça suikast düzenlemesi ve Stuxont kötü amaçlı yazılımını kullanarak İran'ın nükleer tesislerine karşı ortak ABD-İsrail siber operasyonları dahil olmak üzere İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine karşı sabotaj eylemlerine bakıldığında, uluslararası toplum genelde ve BM güvenlik konseyi özelde bu tür kışkırtıcı ve bölgenin istikrarına yönelik ciddi tehdit olan terör eylemlerine teşvik eden hareketleri şiddetle kınamalıdır.

İran, Siyonist Rejimin maceracılığı ve bunun bölgedeki barış ve güvenlik açısından doğuracağı sonuçları konusunda uyarıda bulunmakta ve uluslararası hukuka uygun olarak gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır."