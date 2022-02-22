Kuzey Akım 2 projesi durduruldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin'in imzaladığı kararın ardından açıklama yaptı.

Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu söyleyen Scholz, uluslararası toplumun Rusya'nın hukuksuz adımına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, "Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli. Rusya'nın son adımları sonrasında Kuzey Akım 2'nin lisanslandırılması süreci ilerleyemez." ifadesini kullandı.

Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyardı.

ABD'den de yaptırım gelmişti

Dün gece de Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

Kaynak: A Haber