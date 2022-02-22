Rusya Donbass'a 'barış gücü' gönderiyor

Rus medyasına göre yapılan açıklamada, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" diye belirtildi.

Putin'in talimatı Rusya'nın Donbass'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıması kararını imzalamasının ardından geldi.

Reuters haber ajansı Donetsk’in eteklerinde en az 5 tank görüldüğü belirtilirken kasabanın farklı bölgelerinde de iki tank daha görüldüğünün altını çizdi. Haberde tankların üzerinde herhangi bir resmi yazı veya işaret bulunmadığı da vurgulandı.