Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez

Türk medyasına göre Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığı tanıma kararına Erdoğan, kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısında bulunan Erdoğan, “Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.