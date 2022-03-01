İran: Anlaşmaya hazırız ancak sonsuza kadar beklemeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Viyana görüşmeleri ile ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Hatipzade’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD yıllardır nükleer anlaşmadan çıkmıştır. Bu nedenle bunun bir daha olmayacağından emin olmalıyız.

ABD alternatifi olmadığı kanıtlanmış olmasına rağmen, tüm ülkelerin kendileri için alternatifleri var. Boş iddialarda bulunmanın bir sonucu olmayacaktır. Sonuç sağlayan bir karar vermektir.

Beyaz Saray karar verirse, anlaşmaya varılabilir. İran anlaşmaya hazırdır ancak sonsuza kadar beklemeyecek.”