Petrol'de Çin ve Libya etkisi

Petrol fiyatlarında dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'den gelen salgının etkilerine yönelik ekonomik destek açıklaması ve Libya'daki arzda yaşanan sorunların devam etmesi dolayısıyla yükseliş sürdü.

BloombergHT'nin aktardığına göre brent petrol 5. işlem gününde de yükseliş kaydederek 114 dolardan işlem gördü. ABD ham petrolü de sınırlı yükselişle 108 dolara geldi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan 'mücbir sebep' nedeniyle üretimin durduğunu duyurdu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bir grup protestocunun Şerara Petrol Sahası'na girerek çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi.

Kurum ayrıca, petrol üretiminin durmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini bildirdi.

Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı. Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. El-Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.