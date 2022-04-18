Brent petrole Putin tehdidi

Brent petrol fiyatları yeni haftaya Rusya ve Libya'dan gelen haberlerin etkisiyle yükselişle başladı.

ABD ham petrolü 108 doları aşarken, Brent petrol de yüzde 1'in üzerindeki artışla 113 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Bu yükseliş sonrası Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam geleceği beklentisi oluştu.

Rusya'dan gelen açıklamalar petrol fiyatlarını etkilediği görüldü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha fazla ülkenin Rusya'dan enerji akışına ambargo koyması durumunda fiyatların rekor düzeylere gidebileceği uyarısında bulundu.

Hafta sonu petrol piyasaları açısından kritik bir görüşme de yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede petrol piyasasındaki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede OPEC+ grubu nezdinde yürütülen çalışmalara değinilirken işbirliğine yönelik olumlu değerlendirme yapıldı. Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Yemen’deki son gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: Milli Gazete