Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna’daki son durum ve Viyana görüşmeleri de ele alındı.

İki bakan, yapılan görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Lavrov ile iyi bir görüşme yaptığını ve bu görüşümede iki ülke arasındaki uzun vadeli "kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması" konusunun da ele alındığını söyledi.

Emir Abdullahiyan" Yakın bir gelecekte İran, Türkiye ve Rusya’dan oluşan Astana Zirvesi toplantısnın Tahran'da gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Rusya'ya Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı konusunda İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Emir Abdullahiyan Viyana müzakereleri ile ilgili "Viyana görüşmeleri umarım yakın bir gelecekte yeniden başlar, Amerikan tarafının gerçekçiliği ile yakın gelecekte nihai anlaşma noktasına ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.