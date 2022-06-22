İran'dan Afganistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Hatipzade, "Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." dedi.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileğinde bulunan Hatipzade, yaralananlara acil şifalar diledi.
Hatipzade, İran'ın deprem bölgelerine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 950 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı sayısının 610 olduğu ülkede ölü sayısının artması bekleniyor.
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