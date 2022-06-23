Hamas'tan Afganistan'a deprem taziyesi

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Afganistan'ın güneydoğusunda vuku bulan ve 1000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem dolayısıyla Afgan halkına ve yönetimine taziyede bulunarak, ölenler için Yüce Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dilediğini, depremden zarar görenlerin yaralarının en kısa zamanda sarılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Hamas bugün (22 Haziran Çarşamba) yayınladığı taziye mesajında, depremin yaralarının sarılmasında Afganistan İslam Emirliği ile ve halkıyla dayanışma içinde olacağını belirterek, Yüce Allah'ın depremden zarar gören bütün herkese sabr-ı cemil lütfetmesini dilediğini ifade etti.

Afganistan'da dün gece geç saatlerde meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin sayısının 1000'i geçtiği, 700 civarında insanın da yaralandığı bilgisi verildi. Depremin Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın bölgede vuku bulduğu bildirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi