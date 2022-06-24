İran ve Umman dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde iki tarafın gündemindeki en önemli konular, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tahran ve Maskat'ın iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti sırasında varılan anlaşmaların takip edilmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Umman'ın bölgedeki gelişmelerdeki rolünü önemli değerlendiren Emir Abdullahiyan, Yemen'deki çabaları da dahil olmak üzere bölgede barış, istikrar ve işbirliği kurma çabalarından dolayı bu ülkeyi takdir etti.

Emir Abdullahiyan, "Bölgesel diyalog ve işbirliğini vurguluyoruz ve bölge halkının bölgenin geleceğine karar vermesi gerekiyor" dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi de İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusundaki yaklaşımını önemli değerlendirerek, "Umman Cumhurbaşkanı Reisi'nin Maskat ziyareti sırasında varılan anlaşmaları takip etme konusunda ciddi" ifadesini kullandı.