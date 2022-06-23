Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetlisi olarak Çarşamba günü Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.

Sergey Lavrov, İran ziyaretinde, İranlı yetkililerle, uzun vadeli bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ve Batı yaptırımlarının tırmandığı bir sırada ikili ilişkilerin ve özellikle de ekonomi ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüşecek.

Lavrov, Viyana müzakareleri, Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşmek üzere Emir Abdullahiyan ile de bir araya gelecek.