  1. Siyaset
23 Haz 2022 09:46

Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetlisi olarak Çarşamba günü Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. 

Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.

Sergey Lavrov, İran ziyaretinde, İranlı yetkililerle, uzun vadeli bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ve Batı yaptırımlarının tırmandığı bir sırada ikili ilişkilerin ve özellikle de ekonomi ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüşecek.

Lavrov, Viyana müzakareleri, Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşmek üzere Emir Abdullahiyan ile de bir araya gelecek. 

News Code 1903049
https://tr.mehrnews.com/news/1903049/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler