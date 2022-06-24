Cumhurbaşkanı Reisi'den Afganistan halkına başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı bir mesajda, Afganistan'ın güneydoğusundaki Host kenti yakınlarında meydana gelen ve çok sayıda Afgan halkının hayatını kaybetmesine neden olan depremden dolayı başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu trajik olaydan dolayı Afganistan halkına taziyelerimi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. İran Kızılayı'na depremzedelere yardım etme sürecinde olabildiğince aktif olmaları görevini verdim. İran'daki diğer kapasiteler de kesinlikle ülkenin doğu komşusuna yardım etmek için kullanılacak. İran halkı ve hükümeti sizin yanınızdadır."